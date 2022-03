Reja bën formacionin me lojtarët më në formë

15:52 26/03/2022

Spanjollët do të sulmojnë që në nisje të ndeshjes

Trajneri Reja ka ndërtuar modul të tillë që skuadra të krijojë vetëbesim dhe të luajë si e barabartë me Spanjën, pavarësisht cilësive individuale të lojtarëve. Sulmuesit më në formë të momentit do të jenë titullarë në formacion. Broja dhe Cikalleshi do të duhet të finalizojnë me sukses aksionet që do të ndërtohen nga Bare dhe Laci. Në qendër të mesfushës do të jetë Gjasula si një siguri për kombëtaren shqiptare. Në krah, Balliu dhe Hysaj do të shërbejnë edhe për t’u kthyer shpejt në mbrojtje.

Ismajli Gjimshiti dhe Kumbulla do të vendosen përpara Strakoshës.

Në varësi të ecurisë së ndeshjes do t’u jepet mundësia edhe lojtarëve të tjerë, sidomos sulmuesve Uzuni dhe Rey Manaj.

Për Spanjën, kjo është një ndeshje ku futbollistët duhet të përgatiten për Botërorin e Katarit. Skuadra e Luis Enrique do të sulmojë që në nisje të takimit pasi sipas mediave spanjolle ata presin një Shqipëri që të qëndrojë në mbrojtje.

Në sheshe të ndryshe në Barcelonë janë ngritur ekranë gjigantë në mënyrë që publiku të ketë mundësi të ndjekë këtë ndeshje që po përjetohet si një moment festiv.

