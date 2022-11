Reja flet për të ardhmen me kombëtaren shqiptare

16:50 18/11/2022

Trajneri do të aktivizojë disa të rinj ndaj Armenisë

Janë të shumtë ata që mendojnë se Armenia është ndeshja e fundit e kombëtares nën drejtimin e Edi Rejas, por në konferencën e zakonshme për shtyp para miqësores, tekniku la të kuptohet se projekti i tij me Shqipërinë do të vazhdojë.

“Ka shumë për të rregulluar në aspektin e vëmendjes në fazë mbrojtëse dhe qetësisë në sulm. Nëse do të kishim një sulmues që konkretizon do të ishte ndryshe. Ndaj Armenisë nuk ka rëndësi rezultati. Mua më intereson cilësia e futbollistëve dhe ajo që do të më tregojnë në mënyrë që të mbështetem tek ata për të ardhmen. Kështu që ndaj Armenisë do të shihni disa të rinj”, u shpreh Reja.

Kombëtarja është nën një proces të vazhdueshëm rinovimi dhe për këtë arsye Reja tregon se stafi i tij po mban nën vëzhgim shumë lojtarë të rinj.

“Kemi rreth 40 lojtarë që po i mbajmë nën vëzhgim. Po vlerësoj se cilët mund të marrim për kualifikueset e radhës apo vitet që vijnë. Integrimi nuk është i lehtë pasi janë breza të ndryshëm. Më duhet të vlerësoj mirë cilësitë”, tha Reja.

Hadroj, Gurishta, Hadroj, Muçi dhe Skuka do të jetë titullarë pasi tekniku kërkon të provojë cilësitë e tyre në një ndeshje të tillë. Tekniku shprehu bindjen se të gjithë këta lojtarë kanë treguar vlera.

