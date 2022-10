Reja: Futbollistë nga Superliga për sfidën me Arabinë

16:05 17/10/2022

Trajneri nis planet edhe për kualifikueset e Euro 2024

Më 22 Tetor, Edy Reja do të nisë grumbullimin me futbollistë të kampionatit shqiptar për miqësoren me Arabinë Saudite, ndeshje jashtë datave të përcaktuara nga FIFA. Teknikut Reja i shërben kjo ndeshje për të parë nivelin e lojtarëve të Superligës, me shpresën për të afruar dikë prej tyre në përfaqësuese.

“Vitet e fundit kam marrë pak lojtarë nga kampionati. Edhe federata ka dy vjet që më kërkon të marr lojtarë nga Shqipëria. Uroj që ndonjëri të më japë shenja të mira. Ka disa prej tyre që janë evidentuar. Xhixha po shënon shumë, Skuka është lojtar i mirë, Hadroj po ashtu. Do të jetë një mundësi t’i vlerësoj edhe për të ardhmen”, u shpreh Reja.

Por a është kjo ndeshja e duhur për të parë nivelin e futbollistëve që luajnë në Shqipëri?

“Do të jetë një test shumë i rëndësishëm për ne. Arabia do të marrë pjesë në botëror është një skuadër e shpejtë dhe taktikisht mjaft agresive. Nuk kanë të dhëna të mira teknike, por janë të shpejtë. Mua më duhet të ndërtoj një skuadër që nuk ka luajtur kurrë bashkë. 3-4 ditë nuk mjaftojnë, por do të flas edhe me lojtarët që t’i vë në fushë në mënyrë të tillë që të japin rendiment”, tha trajneri.

Edhe pse e ardhmja e tij varet nga bisedimet që do të ketë me federatën e futbollit pas përfundimit të kontratës së tij në Nëntor, Edi Reja e shikon të ardhmen e tij profesionale në drejtim të kombëtares e për kualifikueset e europianit.

“Me duhen në të gjitha repartet pasi kohët e fundit kemi pasur shumë dëmtime. Në Nations league kemi patur shumë të dëmtuar dhe jemi ndëshkuar prej kësaj. Në kualifikueset e europianit nëse do t’i kem të gjithë në dispozicion do kemi mundësinë të bëjmë lojën tonë”, tha Reja.

Në përfaqësuesen shqiptare që do të luajë kundër Arabisë Saudite do të ketë futbollistë edhe të kombëtares aktuale. Trajneri pret të ketë në dispozicion Berishën, Mihajn apo edhe Bajramin e Benfikës.

Tv Klan