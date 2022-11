Reja: I dashuruar me Shqipërinë

23:05 18/11/2022

Trajneri italian shprehet se nuk është mësuar pa fitore, ka një mesazh për futbollistët e së ardhmes

Trajneri Edi Reja mendon se Shqipëria është përmirësuar, ndërsa ndaj Armenisë duhet që të vijë fitorja që mungon prej gati një viti.

Italiani tregon në konferencën për shtyp përpara sfidës që do të luhet në “Air Albania” se do të aktivizohen që nga minuta e parë Hadroj, Gurishta, Muçi dhe Skuka.

Reja beson se kuqezinjtë do të bëjnë një ndeshje të mirë.

“Sigurisht, më duket një vit e 3 ditë që nuk fitojmë. Më vjen shumë keq sepse nuk jam mësuar me rezultate të tilla. Armenia është një ndeshje e rëndësishme dhe paraqet një vlerë shumë të madhe për ne. dua të provoj sa më shumë lojtarë të rinj dhe sigurisht edhe rezultati nuk duhet lënë mënjanë”, tha trajneri Edy Reja.

Reja ka edhe një mesazh për futbollistët që do të ftohen në të ardhmen që të veshin fanellën kuqezi.

“E di, të rinjtë janë të bindur se janë të zotë dhe kanë të drejtë të luajnë si titullar, por nuk është kështu pasi duhet të mendojnë sit ë përmirësohen. Kur vjen në Kombëtare duhet që ta ndjejnë fanellën. Të rinjtë duan gjithçka shpejt por kjo është e gabuar. Ata që do të duan të luajnë me Shqipërinë do të ftohen dhe ata që nuk vijnë me dëshirë këtu atëherë nuk do të ftohen më në Kombëtare”.

Sfida ndaj Armenisë mund të jetë e fundit e 77-vjeçarit në stolin e përfaqësueses. Sido që të jetë e ardhmja, italiani është i dashuruar me Shqipërinë.

“E ndjej në një mënyrë të veçantë dhe emocionuese, por nëse nuk do jem trajneri i Shqipërisë unë mbetem i dashuruar me këtë vend. Vizitova Sarandën e Gjirokastrën, që më pëlqyen shumë. Kam 3 vite e gjysmë Këtu, e ende nuk i kam parë bukuritë e Shqipërisë. Të gjithë falsim për plazhet, por ka një territor shumë të bukur. Nëse nuk do të jem trajner i Shqipërisë, unë do të kthehem këtu, për ta vizituar si edhe për të parë ndonjë ndeshje. Ka njerëz që më duan këtu. Turqit kanë vuajtur shumë, derisa pushtuan vendin, pasi shqiptari ka treguar karakter shumë të fortë. Do doja që këtë karakter të fortë ta tregonte edhe me kombëtaren.

Miqësorja ndaj përfaqësueses armene është e katërta dhe e fundit për muajin nëntor për Shqipërinë.

