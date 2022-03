Reja kërkon kujdes me Gjeorgjinë

15:35 28/03/2022

Trajneri italian shprehet se për të fituar ndaj kombëtares gjeorgjiane, duhet një ndeshje perfekte

Trajneri Edi Reja kërkon që të harrohet Spanja dhe Shqipëria të japë më të mirën në miqësoren kundër Gjeorgjisë. Italiani kujton se kundër “Furisë së kuqe”, përfaqësueses shqiptare nuk iu dhanë dy penallti.

Ai edhe në miqësoren e radhës kërkon që të përsëritet e njëjta paraqitje si në Barcelonë, por thekson se rivalët nuk duhen nënvlerësuar.

“Gjeorgjia është një ekip shumë i fortë. Ka mundur Bosnjen, është një ekip i organizuar, teknik, shumë i vështirë. I kisha kërkuar që në fillim dy sfida të vështira në këto miqësore. Si Spanja edhe Gjeorgjia më kënaqin dhe na japin mundësi të krijojmë eksperiencë të rëndësishme, por edhe të rritemi.

Është shumë e rëndësishme që të bëjmë një ndeshje teknikisht perfekte, të jemi shumë të përqëndruar në fushë, të bëjmë sa më pak gabime dhe të shfrytëzojmë sa më shumë raste dhe hapësirat që mund të na lërë Gjeorgjia në momente të ndryshme të lojës”.

Synimi i Rejas është që të provojë sa më shumë lojtarë, pasi i duhet të mendojë për të ardhmen. Sipas italianit, jo vetëm Cikalleshi dhe Broja po luajnë mirë.

“Edhe të tjerët po bëjnë mirë. Është Manaj, i cili po luan dhe po shënon gola. Edhe Vrioni ka ardhur në formë. Dua të bëj vlerësimet e mia, sepse dua t’i provoj të gjithë. Mbase mund të ketë ndryshime, por Cikalleshi dhe Broja janë shumë të rëndësishëm. Duke menduar për të ardhmen, po shoh edhe lojtarë të tjerë më të rinj”.

Për mbrojtësin Berat Gjimshtii, kjo do të jetë një sfidë ndryshe. Mbrojtësi shpreson që në stadium, tifozët të jenë të shumtë. Lojtari kërkon që të lihet pas zhgënjimi me Spanjën e të fitohet me Gjeorgjinë.

