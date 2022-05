Reja lë pushim futbollistët

21:22 29/05/2022

Të martën prova për një vend në formacion

Kjo e dielë për futbollistët e Kombëtares ka qënë si ditë pushimi. Kuqezinjtë nën drejtimin e Rejas kanë kryer një stërvitje të lehtë gjatë paradites ku grupit i janë bashkuar edhe Marash Kumbulla dhe Giaccomo Vrioni.

Më pas, trajneri i ka lënë të lirë futbollistët të cilët do ta shfrytëzojnë këtë mundësi për të qëndruar me familjet e tyre, duke qënë se grumbullimi me përfaqësuesen do të jetë i gjatë.

Të hënën sërish të gjithë të gatshëm që në mengjes, por teniku do t’i vërë në provë të gjithë lojtarët ditën e martë.

Prova konsiston në një ndeshje të mirfilltë futbolli që do të mbahet në stadiumin e Durrësit, “Niko Dovana”. Lojtarët do të ndahen në dy ekipe dhe do të masin forcën, do të tregojnë motivimin, gadishmërinë dhe aftësinë në një miqësore për të pretenduar një vend titullari në ndeshjet e radhës.

Burime pranë kombëtares bëjnë të ditur se Edi Reja do t’i vëzhgojë të gjithë për të kuptuar se kujt do t’i besojë për në formacion, në përballjen e parë të Ligës së Kombeve kundër Islandës që do të mbahet në Reikjavik, të hënën e ardhshme, më 6 Qershor.

