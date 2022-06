Reja: Rotacion në Kombëtare për Estoninë

15:49 12/06/2022

“Kemi nxjerrë mësime nga Izraeli dhe Islanda”

Ndeshjet e Ligës së Kombeve ndaj Islandës dhe Izraelit duhet të shërbejnë si mësim për lojtarët. E pranoi këtë trajneri Reja, në konferencën për shtyp para miqësores me estoninë.

Edi Reja: Kam folur me skuadrën. Ne hymë mirë në fushë shumë mirë, por patëm një moment që humbëm ekuilibrin. Duhet të kemi parasysh kundërshtarin që kemi përballë. Të njohim forcën e kundërshtarit. Kur ata barazuan ishte një gabim i joni. Nuk duhet ta kishim ulur ritmin sepse nuk kishte mbaruar ndeshja. Jemi ende në këmbë, nuk kemi vdekur akoma. Të gjitha shanset janë aty. Ne duhet të besojmë dhe këtë qasje duhet të kemi në çdo ndeshje.

Ndryshimet në radhët e lojtarëve të kombëtares për miqësoren me Estoninë janë të domosdoshme për t’i dhënë mundësinë të gjithëve të ndjejnë plrgjegjësinë dhe peshën e fanelës së përfaqësueses.

Edi Reja: Në grup ka shumë lojtarë të mirë, që luajnë në skuadra të rëndësishme në Serinë A. Pritshmëritë për të bërë mirë janë të mëdha. Lojtarët janë të bindur. Disa prej tyre kanë pasur shumë ndeshje. Në këtë miqësore do t’i japim mundësinë që të aktivizohen të gjithë, edhe ata që nuk kanë luajtur. Jam i bindur që do të bëjmë shumë mirë dhe jam i bindur që nuk ka nevojë për të gjetur stimujt për të bërë një ndeshje të mirë me Estoninë.

Edhe miqësorja me Estoninë do të transmetohet në ekranin e Tv Klan, pa asnjë pagesë për të gjithë shqiptarët brenda territorit të vendit. Sfida nis në orën 18.00 këtë të hënë në Air Albania.

