Reja shton ritmin në stërvitje në pritje të ndeshjes të së hënës në fushën e Islandës

21:34 31/05/2022

Trajneri Edy Reja po shton ritmin në stërvitje në pritje të ndeshjes të së hënës në fushën e Islandës.

Shqipëria do ta nisë në transfertë këtë sezon të Ligës së Kombeve dhe Reja po i jep rëndësi, pasi në total takimet do të jenë vetëm 4 për të përcaktuar se cili ekip do të renditet i pari.

Sot pasdite është parashikuar edhe një ndeshje kontrolli. Edy Reja po vëzhgon me vëmendje edhe futbollistët e Shpresave, të cilët po stërviten me Kombëtaren A.

Tv Klan