Reja sponsorizon Asllanin te Napoli

23:58 22/04/2022

Italiani: Ka cilësitë e njëjta me Pirlon, e pret e ardhme e madhe

Kristjan Asllani është i destinuar për një klub të madh. I këtij mendimi është trajneri i kombëtares shqiptare, Edi Reja i cili vlerëson cilësitë e lojtarit të afruar së fundmi te përfaqësuesja kuqezi. Në një intervistë për “Gazzetta dello Sport”, 76-vjeçari pranoi se Asllani është mjaft i talentuar dhe se Napoli do të ishte një prej destinacioneve.



“Nëse Napoli e kërkon, unë do të jepja miratimin tim. Asllani më ka mahnitur me dëshirën dhe përkushtimin në stërvitjet me kombëtaren. Ka cilësitë e duhura për të qenë një futbollist i madh dhe e pret një e ardhme e sigurtë. Me gjithë respektin për të, por Asllani më kujton Pirlon. Ka lojë të mirë me të dy këmbët dhe mund të aktivizohet edhe si një fantazist në mesin e fushës”, tha ndër të tjera, Reja për gazetën italiane.



Asllani është përfolur shumë si largimi i mundshëm nga Empoli në merkaton e verës, pasi i mahniti të gjithë në sezonin e tij të parë në elitën e futbollit italian.

