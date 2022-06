Rekord bonusesh në Wimbledon

23:20 09/06/2022

Turneu me bar fond 40.3 mln Paund për pjesëmarrësit, rikthehen tifozët

Ende pa zbritur në fushë dhe Wimbledon vendos rekordin e parë. Turneu Grand Slam që do të zhvillohet nga 27 Qershori deri më 10 Korrik do të shpërndajë mbi 40.3 milionë Paund për pjesëmarrësit. Kampionët teke për meshkuj dhe femra do të marrin secili nga 2 milionë Paund.

Që nga raundi i parë i garës kualifikuese deri në kurorëzimin e kampionëve, shpërndarja e parave të këtij viti synon të pasqyrojë se sa të rëndësishëm janë lojtarët në këtë kampionat. Shuma totale e çmimit vitin e kaluar ishte pak më shumë se 35 milionë Paund, me Novak Djokovic dhe Eshli Barty që fituan nga 1.7 milionë Paund secili pasi u kurorëzuan kampionë.

Fituesi i Wimbledon nuk do të grumbullojë pikë në klasifikiin e përgjithshëm si tek meshkujt, ashtu edhe tek femrat për shkak të përjashtimit të lojtarëve nga Rusia dhe Bjellorusia pas sulmit ushtarak në Ukrainë. Turneu do të presë për herë të parë pas tre vitesh tifozë, të cilët munguan pas shpërthimit të pandemisë së Covid-19.

