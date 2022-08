Rekord divorcesh për 2021

Shpërndaje







16:47 19/08/2022

Regjistrohen 10,798 kërkesat për zgjidhje martese

Rreth 11000 çifte kanë bërë kërkesë ne gjykatat e vendit për t’i dhënë fund martesës gjatë vitit të kaluar. Kjo është edhe shifra më e lartë rekord e regjistruar ndonjëherë në Shqipëri.

Gjatë vitit 2021 numri i padive për zgjidhje martese shënoi një rritje me 16% në krahasim me 2020, vit i cili pati ulje të numrit të kërkesave për ndarje për shkak të izolimit nga pandemia.

Ndërsa krahasuar me pesë vite më parë rritja e kërkesave për zgjidhje të martesës është rritur më afro 35,6%.

Sipas raportit të Ministrisë së Drejtësisë, numri i padive për zgjidhje të martesës të regjistruara nga gjykatat ka ardhur në rritje nga viti në vit.

Gjatë vitit të kaluar, numrin me të madh të kërkesave për ndarje e pati Tirana, mbi 2,800 të tilla, më pas renditet Durrësi me mbi 1 mijë, dhe në vendin e tretë renditet Elbasani me 971 çështje për zgjidhje martese. Këto janë bashkitë që njëherësh kanë edhe numrin më të lartë të popullsisë në vend.

Tv Klan