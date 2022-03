Rekord i ri i çmimit të naftës bruto

17:08 02/03/2022

113 Dollarë për fuçi në tregjet globale

Çmimi i naftës bruto në tregjet globale arritën çmimin më të lartë që prej fundit të vitit 2014. Këtë të mërkurë, 1 fuçi nafte u tregtua me 113 Dollarë për fuçi.

Shkak janë sanksionet e ashpra që perëndimi po ndërmerr për të goditur ekonominë ruse, si ndëshkim për sulmin ushtarak ndaj Ukrainës.

Shumë firma botërore të përpunimit dhe eksportit të naftës kanë nisur që tani të përballen me vështirësi në furnizimin me naftë, pasi Rusia është një ndër eksportuesit më të mëdhenj në botë. Ata po përpiqen të lidhin kontrata me vendet e Lindjes së Mesme, kryesisht me Arabinë Saudite.

Presidenti amerikan Joe Biden njoftoi nga Kongresi se kishte rënë dakord me vendet e tjera eksportuese që shtonin 60 milionë fuçi nafte nga rezervat në mbarë botën.

Kësaj përpjekje i prijnë Shtetet e Bashkuara, që kanë marrë përsipër të hedhin në treg gjysmën e kësaj sasie për të frenuar rritjen e mëtejshme të çmimit të naftës, një ndër faktorët kryesorë të çrregullimeve financiare globale.

