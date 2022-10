Rekord xhiroje në garën e Australisë

23:59 15/10/2022

Spektakël dhe adrenalinë në provat zyrtare të Çmimit të Madh të Australisë në MotoGP. Horge Martin vendosi një xhiro rekord të shtunën, për të siguruar pole-position për garën e kësaj të diele. Mes erës që kishte goditur pjesën e pistës, spanjolli e përshkoi me kohën 1 minutë e 27 sekonda e 767 të qindat, duke lënë pas krahëve rivalët. Martin eklipsoi rekordin e mëparshëm në xhiro, i cili mbahej prej 9 vitesh nga Horge Lorenzo.

Gjashtë herë kampioni i Botës në MotoGp, Mark Markez shmangu një aksident gjatë fazës kualifikuese dhe do të niset nga vendi i dytë në garë. Bagnaj me Dukatin e tij do të bashkohet në rreshtin e parë, duke premtuar një garë spektakolare.

Kryesuesi aktual i kampionatit, Fabio Kuartararo do të niset nga vendi i pestë, pozicion të cilin sigurisht do tentojë që ta përmirësojë në fundin e garës. Francezin e distancojnë vetëm dy pikë nga italiani, Bagnaj, teksa pas tyre kërkojnë të përfitojnë me radhë, Espargaro, Bastianini dhe Xhek Miler. Në krahun tjetër, Dukati kërkon që të marrë pikë të shumta për të siguruar titullin e konstruktorëve që do të ishte i dyti radhazi për skuderinë italiane.

