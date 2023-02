Rekordi i Benzema

23:55 16/02/2023

Sulmuesi francez bëhet golashënuesi i dytë më i mirë në La Liga në historinë e Realit

Karim Benzema shënoi një tjetër sukses në karrierën e tij si futbollist. Sulmuesi francez me dygolëshin ndaj Elcces shkon në 230 gola për “galaktikët” në La Liga, duke kaluar legjendën e klubit Raul Gonzales.

Benzema bëhet futbollisti i dytë më i mirë në historinë e “Los Blancos” për gola të shënuar në kampionatin spanjoll.

Vendin e parë e mban Cristiano Ronaldo me 311 të tillë. 35-vjeçari është i pesti në listën e golashënuesve më të mirë të La Liga-s. Vendi i parë mbahet nga Leo Messi me 474 gola, pastaj ylli portugez me 311 gola, Telmo Zarra me 252 dhe Hugo Sánchez 234 gola.

Francezi ka shansin që të ngjitet në listë në këtë sezon. Një tjetër sukses i sulmuesit 35-vjeçar është fakti që ai i bashkohet Messi-t si lojtarët që kanë 12 sezone që kanë shënuar mbi 10 gola në La Liga.

Klan News