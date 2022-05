Rekordi i Carlo Ancelotti

18:50 05/05/2022

19 vite diferencë nga finalja e parë dhe e fundit

Nga Mançesteri 2003 në Paris 2022. Carlo Ancelotti e arriti finalen e parë të Champions League me Milan 19 vite më parë dhe tani do të luajë për herë të pestë për trofeun e kampionit të Europës, duke kërkuar një tjetër sukses me Real Madrid.

Ancelotti kaloi edhe një rekord që rezistonte prej kohësh, atë të mbajtur nga Louis van Gaal që nga finalja e parë tek ajo e fundit i kaluan 15 vite. Në këtë mënyrë Carlo Ancelotti tregoi se përvoja nuk zhgënjen.

Një ndeshje e humbur deri në minutën e 90’ madje pak sekonda më herët shansi e kualifikimit të Real Madrid ishte vetëm 1% dhe Manchester City 99%. Lëvizja e Ancelotti ishte fituese duke sjellë rezultatin e kërkuar.

Tani mbetet sfida finale me Liverpool që do të tregojë se cili është ekipi më i fortë në kontinent.

Tv Klan