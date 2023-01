Rekordi i PSG me pagat

23:59 10/01/2023

Klubi parisien ka regjistruar faturën më të lartë për rrogat e futbollistëve në histori

Paris Saint-Germain ka vendosur një rekord sa i përket faturës vjetore për rrogat e futbollistëve për sezonin 2021/ 2022.

Klubi parisien ka një shtim të shpenzimeve me 45%, pasi nënshkroi me Lionel Mesin, Serxho Ramosin Ashraf Hakimin, si edhe emra të tjerë, e në total do të paguajë 728 mln Euro në vit.

Ylli argjentinas përfitoi rreth 30 mln Euro në sezonin e shkuar dhe iu bashkua listës së emrave të mëdhenj në klub, përfshirë Kilian Mbape dhe Nejmar.

Nisur nga fakti që në “Park de Prins” luajnë yje të futbollit botëror, PSG ka regjistruar pagesën e faturës së pagave më të lartë ndonjëherë në histori.

Në bilancin e fundit të klubit rezultoi një humbje me vlerë 370 mln Euro.

Në Shtator, UEFA e dënoi klubin parisien me një gjobë me vlerë 64 mln EËuro për shkak të mosrespektimit të rregulalve të fair play-t financiar.

10 mln Euro u paguan menjëherë nga klubi francez, ndërsa pjesa e mbetur do të varet nga përmbushja e objektivave sa i përket fair play-t financiar.

Rekordin për faturën më të lartë të pagesave në futboll e mbante klubi i Barcelonës, që në sezonin 2019 kur pjesë ishte Leo Mesi shpenzoi 541.9 mln Euro.

Klan News