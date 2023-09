Shqipëria drejton mbledhjen për Ukrainën në OKB

15:46 20/09/2023

Mblidhet sot Këshilli i Sigurimit në drejtimin e Presidencës Shqiptare

Këshilli i Sigurimit do të mblidhet sot për të diskutuar për pushtimin rus të Ukrainës, me prezencë të presidentit Zelensky. Kjo mbledhje, e konsideruar si ndër më të rëndësishmet në dekadën e fundit do të drejtohet nga Shqipëria, e cila përgjatë muajit Shtator ka presidencën në Këshillin e Sigurimit në OKB.

Krerët e shteteve dhe të qeverive të anëtarëve të Këshillit të Sigurimit, si dhe, më gjerë, të anëtarëve të Kombeve të Bashkuara, përfshirë Ukrainën, do të kenë mundësi të shprehin pikëpamjet e tyre dhe të shkëmbejnë ide, jo vetëm rreth luftës që po zhvillohet dhe pasojave mbi Ukrainën e popullin e saj, por edhe për ndikimin që po prodhon lufta mbi paqen e sigurinë ndërkombëtare, zhvillimin ekonomik dhe veprimin shumëpalësh.

Do të jetë hera e parë, që prej fillimit të luftës, që Presidenti Zelensky do të jetë fizikisht në Kombet e Bashkuara dhe në Këshillin e Sigurimit.

Klan News