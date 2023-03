Rekurs në Gjykatën e Lartë për vendimin e Apelit, Berisha: Kemi besim të plotë në Gjykatën Ndërkombëtare

22:18 06/03/2023

Në mbledhjen e Kryesisë, Sali Berisha njoftoi pak ditë më parë se pas vendimit të djeshëm të Gjykatës së Apelit, PD do e çojë për rekurs në Gjykatën e Lartë.

I pyetur për këtë, i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, kryedemokrati Berisha është shprehur se kanë besim në Gjykatën Ndërkombëtare teksa ka shtuar se ajo nuk mund të bëjë palë atë që nuk është palë.

Pyetje: Keni thënë që do ta apeloni këtë vendim në të gjitha shkallët në Shqipëri, por edhe në gjykatat e tjera europiane…

Sali Berisha: Apelimi ka 2 kuptime: Kuptimi i parë është sepse pavarësisht se këto janë institucione të kontrolluara tërësisht nga partia, këtu nuk ka një alternativë tjetër dhe ne nuk kemi një parti për një rend parashtetëror dhe kuptimi i dytë është se ne kemi besim të plotë në Gjykatën Ndërkombëtare, e cila ka një rregull që ankimimi atje të ketë kaluar shkallët e gjyqësorit, por e preferuar është kjo. Nuk mund të pranojë kurrë gjykata e Stasburgut një proces gjyqësor ku palë shpallet ajo që nuk ka qenë palë. Ky standard Rama-Yuri Kim në Shqipëri, nuk ekziston askund në botë përveç se në Korenë e Veriut. Mund të ekzistojë në Bjellorusinë e Lukashenkos apo në ndonjë vend tjetër diktatorial. Shqipëria ka të drejtën e plotë që t’i drejtohet Gjykatës Ndërkombëtare.

Pyetje: Si do të organizoheni nga ana politike dhe a mendoni se kjo betejë ligjore do ta sfilisë PD-në?

Sali Berisha: Qëllimi i Edi Ramës dhe Yuri Kim ka qenë që PD të mos marrë pjesë në zgjedhje. Yuri Kim ka parashikuar që ose bëhet kjo ose shkatërrohet PD-ja, por nuk u bë. PD-ja është forca kryesore politike opozitare. Edi Rama është sot një armik real i SHBA me aktin që ka kryer. Është një kufomë e pakalluar që do të marë ndëshkimin e vet, kurse PD-ja është një forcë politike pro-perëndimore që mbron vlerat të cilat ndan me shoqëritë e këtyre vendeve./tvklan.al