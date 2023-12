Renditja e FIFA për femra, zbret Shqipëria

23:30 15/12/2023

Kuqezinjtë të 73 në botë, Spanja merr kreun për herë të parë në histori

Për herë të parë në historinë e saj, Spanja ka marrë kreun e renditjes së futbollit botëror. Fitorja e Kupës së Botës në Zelandën e Re dhe Australi e ka shndërruar kombëtaren iberike në më të mirën e momentit, duke u zhvendosur kështu në vendin e parë.

Kampionët e botës janë vetëm skuadra e katërt që arrin në majën e renditjes të FIFA-s pas Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë dhe Suedisë. Spanja mundi Anglinë në finalen e Kupës së Botës në gusht, duke u ngjitur me katër vende në vend të dytë. Por më në fund ata kanë zënë vendin e parë pas një serie paraqitjesh mbresëlënëse në Ligën e Kombeve të UEFA-s për femra.



Spanja kryesoi grupin e saj me pesë fitore, duke përfshirë dy ndaj Suedisë për t’u kualifikuar në finalet e Ligës së Kombeve që do të zhvillohet në shkurt, kur do të përballet me Holandën në gjysmëfinale. Shtetet e Bashkuara u ngjitën në vendin e dytë në renditje dhe ndiqen nga Franca në vendin e tretë.



‘Gjelat’ gjithashtu u kualifikuan në finalet e Ligës së Kombeve ku do të përballet me Gjermaninë në gjysmëfinalen tjetër. Kampionia evropiane Anglia, e cila humbi një vend në Lojërat Olimpike të Parisit, është e katërta ndërsa Suedia ka rënë në të pestin pasi përfundoi e treta në grupin e Ligës së Kombeve me vetëm dy fitore në gjashtë ndeshje.

Me një pozicion ra Shqipëria. Kombëtarja e trajnerit, Armir Grima gjendet tashmë në vendin e 73-të në Botë, pas ecurisë aspak të mirë në Ligën e Kombeve.

