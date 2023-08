Rënia e Euros, Berisha: Përfiton vetëm narkoqeveria

13:45 09/08/2023

Ish-kryeministri: Po dëmtohen masivisht familjet shqiptare

Rënia e Euros ishte në fokus të Partisë Demokratike, e cila organizoi një konferencë të posaçme edhe me ekspertë. Në këtë organizim mori pjesë ish-kryeministri Sali Berisha që bëri përgjegjës qeverinë, që sipas tij po përfiton nga raporti i krijuar mes Lekut dhe Euros.

“Qeveria me të gjitha veprimet e saj financiare ka favorizuar pikërisht këtë fenomen, me kredinë që shkon e merr ne Euro me mbajtjen e investimeve. Është krijuar një raport shkatërrues për ekonominë.”

Berisha komentoi dhe ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë për të normalizuar tregun e valutës në vend, duke e konsideruar xhuxh para karteleve krimanale.

“Është një xhuxh para këtij gjigandi kriminal që është ky i karteleve, por të paktën Banka e Shqipërisë, urdhëro e bëri provën, i nxorri 20 milion por asgjë nuk ndryshoj. Ishte si kafeja e mëngjesit.”

Narkoeurot, ashtu si ish kryeministri Berisha i cilëson paratë e pista, thotë se kanë luajtur rol përcaktues në uljen e Euros dhe forcimin e Lekut.

