23:22 16/06/2022

Dinamo ndërpret marrëveshjet me katër futbollistë kyç

Dinamo drejt shpërbërjes së grupit të sezonit të shkuar. Rënia në kategorinë e parë të futbollit shqiptar ka sjellë ndryshime të mëdha te skuadra kryeqytetase, e cila ka ndërprerë bashkëpunimin me 4 futbollistë kyç. “Nëndetësja Blu” ka njoftuar mbylljen e kontratës me futbollistë si Agim Ibrahimi, Aleksandër Sofranak, Goran Siljanovski dhe Aleksander Isaevski.

Klubi dhe futbollistët kanë zgjidhur me marrëveshje dhe dakordësi kontratën, duke ndëprerë bashkëpunimin mes tyre dhe palët do vazhdojnë në drejtime të ndryshme në sezonin e ri. Një zhvillim i pritshëm kjo për skuadrën historike shqiptare, që pas një sezoni në elitë u rikthyer sërish në kategorinë e parë. Largimi i 4 elementëve kyç të sezonit të shkuar do detyrojë presidencën që të fokusohet te talentët e rinj dhe të perspektivës te skuadrat e moshave të Dinamos.

