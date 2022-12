Replikat në Kuvend, Shehaj: Nuk të shkon roli i viktimës. Rama: Shko dhe bëj një skaner

22:19 21/12/2022

Kryeministri Edi Rama është përfshirë në replika me deputetin Agron Shehaj në lidhje me akuzat e këtij të fundit se kreu i qeverisë fshihet pas një kompanie offshore në Holandë.

Rama tha se për këtë opozita duhet të sjellë prova, pasi një akuzë e tillë është shumë e rëndë. Nëse do të kishte prova, kreu i qeverisë u shpreh se, ai jo vetëm që nuk duhet të ishte në karrigen e kryeministrit, por duhet të ishte para drejtësisë.

Replikat mes Ramës dhe Shehajt vazhduan edhe më tej. Shehaj i tha kryeministrit se nuk i shkon roli i viktimës, ndërsa kreu i qeverisë u përgjigj se nuk bën viktimën asnjëherë.

Agron Shehaj: Roli i viktimës nuk ju shkon. Nëse këtu ka viktima në këtë vend, viktima janë ata që ikin nga Shqipëria me gomone. Ata që nuk kanë mundësitë që keni ju, që kanë familjarët tuaj, që kanë miqtë tuaj, shokët tuaj, ata që ju po pasuroni. Këta janë viktimat e vërtetë. Sa i takon fyerjeve e sharjeve, nuk bëj asgjë tjetër çfarë bëjnë të tjerët këtu, çdo herë që flasim dhe ne flasim për gjëra konkrete. Si Gjiknuri herën e fundit që tha budalla, ti erdhe më the që jam idiot. Nuk kam ndërmend të merrem me këtë gjë. Kam ndërmend të merrem me faktet. Vetëm faktet. Ju thatë si më kalon mua nëpër mendje që pas kompanisë offshore, në Holandë, mund të jeni ju, ministrat tuaj apo… Më dëgjo se fole… Tani si më kalon nëpër mendje? Si mund të mos më kalojë mua nëpër mendje. Ju dhatë një 26-vjeçari, ministria juaj, që i mori aplikimin, 26-vjeçarit, para se 26-vjeçari të regjistronte kompaninë. Këtë nuk e them unë. E thotë VOA që ministria juaj ndihmuan 26-vjeçarin të merrte tenderin prej 20 milionë Euro nëpërmjet një kompanie offshore. Nuk e them unë. E thonë faktet. Doli e vërtetë. Unë edhe në atë rast nuk kisha provën që ju ishit pas sepse duhet të dini diçka zoti kryeministër. Kompanitë offshore prandaj duhen që të jetë e pamundur që të gjesh se kush janë përfituesit. Tani ju vini këtu duke bërë viktimën dhe thoni çfarë janë këto budallallëqe, çfarë janë këto gënjeshtra. Ma nxirr mua ti që jam unë. Kompanitë e fshehura prandaj bëhen, për ta fshehur. Po të ishte kaq e thjeshtë nuk bëheshin kompanitë offshore. Kompanitë ishin këtu në Shqipëri ose ishte në Itali, ose në Angli, ose në Europë ose Amerikë. Nuk mund të më kërkoni mua që të sjell provën që pas kompanisë offshore është qeveria dhe jeni ju. E kuptoj zoti kryeministër nga fakti që e keni bërë njëherë. Kot që zgërdhiheni aty. E keni bërë njëherë. U kapët! U kapët me kompaninë offshore në Delaware që falsifikuat firmën e guvernatorit. Ju u kapët, pse unë u kapa?

Edi Rama: Zotëri. E kupton se çfarë thua apo jo? Je në konflikt permanent me gjuhën. E kupton çfarë thua? Kompanitë offshore janë bërë për t’u fshehur dhe unë nuk kam nga ta di që je ti atje. D.m.th me këtë i bie që gjithëve këtu t’u thuhet që jeni offshore se nuk ka nga ta di, por meqë janë bërë për t’u fshehur, ju të gjithë jeni të fshehur. Ore je në vete apo jo? Seriozisht i ke këto? Prandaj të them je idiot apo bën vetë se nuk ka mundësi? Tjetra më thua fyerje. Cilat fyerje? Nuk thashë je idiot. Ngrita një pyetje që duhet t’i përgjigjesh. Je idiot apo bën vetë? Mund të bësh vetë. Mbase ke arsye të bësh vetë. Më thua mua kriminel sepse një kryeministër që është i fshehur offshore, është kriminel. Del ai tjetri, avokati i avoketërve që ta bën të bardhën të zezë, të zezën të bardhë sipas kërkesës që vjen nga elektrokardiograma që thotë a nuk ke prova ti, çfarë je ti gjyqtar? Kemi ardhur në një civilizim barbar që unë mund t’i them avokatit atje ti je një kokërr sekseri që shkëmben para në të zezë dhe kur ai të thotë si e bën këtë, çfarë t’i them je gjykatës? Ti je avokat. Jeni në vete ju? Ju keni ik fare? Doni të përmbysni edhe normat më elementare të komunikimit të njeriut me njeriun. Kupton apo jo? E kupton çfarë flisni ju. Ti më thua mua u kape me falsifikim në Delaware. Je në vete ti? Je i vetëdijshëm çfarë flet? Prandaj them unë. Je idiot apo bën vetë? Si u kapa unë në Delaware? Ku? Cila qeveri? Kompania jo vetëm që nuk ka marrë asnjë lek se edhe gënjen jo vetëm nuk ka marrë asnjë kokërr leku, por kompania i ka lënë të tëra paratë që vuri garanci se ia mori buxheti i shtetit. Humbi dhe gjyqin. Këto janë ca çudira. Je në vete apo jo? E kupton se kështu e ke në mendje ti. Prandaj të thashë, mund të kesh eksperiencë me kërkime ndërkombëtare familjare ose farefisnore, ose shoqërore, ose i ke nga Balli Kombëtar, nuk e di, kërkimet kombëtare, por flet gjëra që mua nuk do më shkonin kurrë në mend sinqerisht. Nuk do më shkonte në mend që edhe kundërshtarit më të madh t’i thosha që t’i je i fshehur offshore meqë offshoret janë të fshehta, je dhe ti i fshehur. Nuk kam prova dhe e di se ti je i fshehur se je burrë i poshtër. Ore je në vete apo jo? Ku jemi këtu se u bë për të thirrur urgjencën. E kam seriozisht. Shko dhe bëj një skaner, bëj ndonjë gjë se nuk ka mundësi. Kjo është çmenduri. Se s’ka mundësi. Ose pastaj bën vetë. Në qoftë se bën vetë ke arsyet e tua se pse bën vetë. Unë viktimën? Nuk bëj viktimën fare, as nuk e kam bërë kurrë viktimën. S’jam viktimë e absolutisht asgjëje, por ti nuk më tregon dot mua as se ku shkollohen fëmijët e mi. As se ku është dhe çfarë bën familja ime. Nuk ma tregon dot. S’ma tregon dot fare ti, hiç, askush. Jeni bërë fare. Nuk keni fare as frena. Nuk e di si ia bëni natën. Flisni përçart. Po ta përsëris për gjërat për të cilat fole fatmirësisht ka një provë shumë të madhe që ka një sistem drejtësie i cili në këtë rast po bën punën e vet detaj për detaj, për detaj. Ti flet për ministrin. Ministri. Unë jam kryeministri dhe ajo strukturë atje ka të gjitha arsyet, të gjitha faktet, të gjithë kohën e nevojshëm, të bëjë hetimet. Ti kush je që vjen këtu dhe thua je fshehur offshore? Ti çfarë je? Je idiot apo bën vetë? Kjo është një dilemë e madhe që duhet ta zgjidhësh. Duhet të na e zgjidhësh sepse realisht nuk di çfarë të them. Mos flisni më për fyerje, këto nuk janë fyerje. Këto janë dilema të mëdha ndërkohë që fyerje është t’i thuash tjetrit të gjitha ato që thua ti. Kështu do vini ju në pushtet? Cilin pushtet do vini ju? Do mbeteni si vulë pa letër të gjithë, të gjithë bashkë./tvklan.al