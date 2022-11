Republikanët arrijnë zyrtarisht shumicën në Dhomën e ulët

15:25 17/11/2022

Mund të frenojnë axhendën e Biden-it për 2 vitet e ardhshme

Nuk ka më asnjë dyshim se republikanët janë tashmë shumicë në Dhomën e Përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Në vazhdim të numërimit të votave për zgjedhjet e 8 Nëntorit, ata kanë arritur 218 vendet e nevojshme për të krijuar shumicën vendimmarrëse dhe mund ta thellojnë atë deri në 223 vende 3 më shumë se ç’kishin demokratët në legjislaturën e kaluar. Aktualisht mbeten për t’u përcaktuar se kujt i përkasin 6 vendet e fundit.

Republikanët pritet të zgjedhin Kevin Mekartin, si pasues të Nensi Pelosit në krye të Dhomës së Ulët. Fitorja u jep atyre fuqinë për të frenuar axhendën e Bidenit dhe për të nisur hetime që mund ta dëmtojnë atë politikisht, duke i luhatur popullaritetin para zgjedhjeve presidenciale të 2024.

Agjencia e Lajmeve Reuters shkruan se në hakmarrje për përpjekjet e demokratëve për shkarkimin dhe pengimin e rikandidimit të Trump-it, ata po përgatiten të hetojnë çështje që lidhen edhe me të aferat korruptive të dyshuara të Hunter Biden-it, djalit të presidentit me Kinën dhe vende të tjera. Republikanët mund të kërkojnë edhe reduktimin e fondeve të ndihmës ushtarake për Ukrainën, në luftë me Rusinë.

