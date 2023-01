Republikanët nuk zgjedhin dot kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve

08:49 04/01/2023

Kevin Mccarthy nuk siguron dot votat e nevojshme, 20 kolegë republikanë kundërshtojnë kandidaturën e tij

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Dhoma e Përfaqësuesve e Kongresit nuk arriti të zgjedhë Kryetarin e ri, ndërsa një grup ligjvënësish konservatorë vazhduan të votojnë kundër kandidaturës së kolegut të tyre republikan KevinMcCarthy.

Kjo ishte hera e parë në 100 vjet, që asnjë kandidat republikan apo demokrat nuk zgjidhet që në raundin e parë të votimit në postin e kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve me 435 anëtarë.

McCarthy nuk arriti të zgjidhet kryetar pas tre raundesh votimi. 20 kolegë republikanë e kundërshtuan kandidaturën e tij në raundin e fundit.

Dhoma e Përfaqësuesve pritet të vazhdojë mesditën e së mërkurës me një raund të katërt votimi, por nuk është ende e qartë nëse do të ndryshojnë qëndrim disa nga kundërshtarët e zotit McCarthy, apo nëse do të shfaqen kandidatë të rinj.

Republikanët kanë një shumicë të ngushtë prej 222 anëtarësh në Dhomën e Përfaqësuesve kundrejt 212 që kanë demokratët, ndërsa një vend është momentalisht vakant. Për rrjedhojë, McCarthy, i cili shërben prej 16 vitesh si ligjvënës nga Kalifornia, do t’i duhet të sigurojë të paktën 218 vota për t’u bërë kryetar.

57-vjeçari McCarthy, që është vetë një konservator i vendosur, është përpjekur prej vitesh të marrë drejtimin e Dhomës së Përfaqësuesve. Përzgjedhja e kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve ndodh përpara se ligjvënësit të bëjë betimin për mandatin e tyre 2-vjeçar.

Klan News