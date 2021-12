Reshjet pushuan, por problematikat vijojnë! Çfarë lanë pas përmbytjet në Vlorë

09:23 15/12/2021

Prej tre ditësh reshjet e shiut kanë ndaluar në të gjithë territorin e Qarkut Vlorë, por problematikat që ato sollën si pasojë janë të mëdha. Përveç dëmtimit të Urës së Mifolit ku lumi Vjosë doli nga shtrati nuk mbeti pa u dëmtuar dhe Ura e Mesaplikut, e vetmja urë që lidh Bashkinë e Selenicës me fshatin.

Aty banojnë për gati më shumë se 300 familje dhe kujtojmë që të dielën kur situata u përkeqësua dhe fshati u mbulua nga uji, ata u izoluan në banesat e tyre derisa situata u përmirësua.

Por pas kësaj Ura e Mesaplikut pësoi dëme të mëdha duke u bërë kështu thuajse e pakalueshme. Banorët e fshatit Selenicë shprehen se e kanë të pamundur të kalojnë aty pasi ajo urë është e vetmja rrugë që të çon në dalje apo hyrje të fshatit, por që prej të dielës ajo ka marrë një pamje tjetër duke mbizotëruar mbi të balta dhe pellgjet me ujë.

Ata thanë se arritën të krijonin diçka provizore me buxhetin e tyre duke vendosur gurë në mënyrë që të kalonin mbi ta ndërsa nuk lanë pa përmendur se gjatë ditëve me reshje në zone ka patur probleme dhe me furnizimin me energji elektrike.

Dëmet nuk ishin pak edhe në këtë zonë, ndërsa sipërfaqe të tëra toke u përfshinë nga prezenca e ujit duke u dëmtuar kështu edhe të mbjellat e tyre.

Në një inspektim në këtë zonë nga Prefekti i Qarkut Vlorë, Flamur Mamaj dhe kryetari i Bashkisë Selenicë, Pëllumb Binaj ata panë nga afër gjendjen në të cilën ka përfunduar ura pas ndalimit të reshjeve të shiut. Prefekti i Qarkut Vlorë, Mamaj bëri një përmbledhje të të gjitha fshatrave të lumit të Vlorës ku pati problematika ndërsa kryetari i Bashkisë Selenicë u shpreh se tashmë janë marrë të gjitha masat për rindërtimin e argjinaturës së urës dhe puna do të nisë së shpejti.

