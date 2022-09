Reshjet, sektori energjetik në kushte optimale

15:38 17/09/2022

Verdho: Presim të ndalim importin e energjisë

Reshjet e shiut kanë përmirësuar rezervën hidrike në kaskadën e Drinit. Drejtori i Koorporatës Elektroenergjitike, Ergys Verdho, sqaron për Tv Klan se brenda tre ditëve niveli i Fierzës pritet të rritet me 4 metra duke arritur mesataren shumëvjeçare.

“Kemi një ngritje të kuotës me 1 metër nga ora 8 e darkës deri më sot. Por ne presim që të kemi rritje nga lumenjtë dhe përrenjtë gjatë gjithë javës dhe do kemi rritje me 3-4 metra të rezervës energjetike dhe futemi tek mesataraja shumë-vjeçare. Do shkojmë 270 në tre ditët e ardhshme”, tha ai.

Në Fierë aktualisht niveli i ujit është në 268.61 metër, në Koman 167.76 metër dhe në Vaun e Dejës 72.62 metër.

Prurjet mesatare ditore parashikohen nga 700 në 1000 metër kub për sekondë në Fierzë, nga 500 në 800 metër kub për sekondë në Koman dhe nga 50 deri në 100 metër kub për sekondë në Vaun e Dejës.

Sasia e reshjeve pritet të ndalë edhe importin e energjisë, në një kohe kur çmimi i energjisë në bursë është në nivele rekord.

“Gjithë ky 4 mujorsh do jete i lagët dhe ky është fat i madh për KESH sepse do prodhojmë energji nga kaskada dhe jo të importojë siç bëri gjatë verës”.

Në kasakadën e Drinit vijon të prodhohet energji vetëm nga liqeni i Komanit dhe Vaut të Dejës. Fierza mund të nisë nga puna në fillim të javës.

“Fierza do jetë e stopuar edhe për këto dy ditë dhe paataj do futet në regjimin e pikut 8-10 darkës në varësi te kuotave që vijnë nga Valbona dhe lumi i Shalës. Sot Komani është 9 metra nga niveli optimal i saj dhe kuota e Vaut të Dejës është 5 metra. Prurjet 1 metër kub në sekonde në Fierzë. 800 m kub në sekondë në Koman. Jemi në kushtet optimale dhe presim kuota më të mëdha së këto”.

Sipas të dhënave të KESH, kërkesat për energji nga Furnizuesi i tregut të Lire është 12,900 kilovatorë në ditë. Kaskada e Drinit prodhon rreth 5 mijë megavatore, ndërsa Importi për Furnizuesin e Tregut te Lire është 8380 megavatorë. Operatorit të Sistemit të Transmetimit i nevojiten 440 megavatorë për mbulimin e humbjeve, ndërsa 830 megavatorë depozitohen në Kosovë.

