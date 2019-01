Reshjet, shtyhet Tirana-Flamurtari

Ndeshja Tirana – Flamurtari për kupën e Shqipërisë u shty për këtë të enjte për shkak se reshjet e shiut e bënë të pamundur zhvillimin e takimit.

Ishte minuta e 23 kur kjo sfidë u ndërpre për herë të parë. Përfaqësuesit e dy skuadrave vendosën vazhdimin, por pasi loja rifilloi u pa se ishte e pamundur të vazhdohej me tej.

Pas vendimit të marrë me zyrtarët Federatës së Futbollit sëbashku me ata të të dy klubeve u la që të rifillojë në orën 13:00 të kësaj të enjteje që nga minuta e 25-të.

Në minutat e luajtura, për t’u veçuar ishte një penallti e fituar nga Tirana, e cila u mor përsipër nga Hasani, por ishte portieri Koliçi që priti me këmbë.

Në Shkodër Vllaznia ka arritur të fitojë një takim mjaft të rëndësishëm përballë Kamzës. Shkodranët përmbysën rezultatin. Kamza ishte në avantazh me golin e Mehmetit që shënoi në minutën e 19-të. Në pjesën e dytë Vllaznia reagoi dhe përmbysi gjithçka, fillimisht me Markun dhe më pas me Zhunior.

Tv Klan