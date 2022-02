Reuters: Kina u kap në befasi për sulmin e Ukrainës

16:24 28/02/2022

Pekini po përballet me kritika në rritje për shkak të pozicionimit të saj në krah të Moskës

Sulmi rus ndaj Ukrainës, që Kina refuzon ta dënojë ka bërë që Pekini të shtojë përpjekjet diplomatike për të kufizuar dëmet nga ky konflikt.

Kina ka bërë thirrje për dialog dhe ministri i Jashtëm kinez, Wang Yi, u ka thënë disa zyrtarëve europianë, se vendi i tij respekton sovranitetin e shteteve, përfshirë edhe të Ukrainës, por shqetësimet e Rusisë për zgjerimin e NATO-s drejt lindjes duhet të adresohen siç duhet.

Diplomatët në Pekin thonë se ngjarjet e fundit në Ukrainë kanë qenë një befasi edhe për vetë Kinën.

Kohët e fundit Kina po përballet me kritika për shkak se nuk tregoi se presidenti rus Vladimir Putin e ka informuar se po planifikonte të niste sulmin, por politika e jashtme e Pekinit është e bazuar në mosndërhyrje në punët e brendshme të shteteve të tjera. Analistët thonë se mbështetja diplomatike për Rusinë mund të përshpejtojë përkeqësimin e raporteve të Kinës me SHBA-në dhe me Europën Perëndimore, edhe pse disa analistë të tjerë besojnë se Kina ka lënë hapësirë për manovrim.

Muajin e kaluar, presidenti kinez Xi- Jinping shënoi 30-vjetorin e raporteve me Ukrainën e cila është pjesë e nismës “Brezi dhe Rruga”, një nismë e infrastrukturës dhe diplomacisë që Kina ka ndërmarrë për të afruar raportet me Europën.

