Revoltë në Shkodër tek monumenti i Postribës

13:54 09/09/2023

Një qytetar largon kurorat e krerëve socialistë të Bashkisë së Shkodrës

Një qytetar shkodran ështërevoltuar teksa ka parë të zgjedhurit e rinj socialistë në krye të bashkisë të prirë nga kryebashkiaku Benet Beci për të vendosin kurora me lule në monumentin që përkujton të vrarët e kryengritjes antikomuniste të Postribës të 9 Shtatorit të vitit 1946.

“Këta më kanë pushkatuar gjyshin ndaj nuk ka nevojë me ardh këtu e më vënë kurorë”, tha ai.

Edhe ish-kryeministri Sali Berisha, ka publikuar videon e revoltës qytetarit shkodran në ceremoninë që përkujtonte kryengritjen e parë antikomuniste në vend.

Berisha shkroi në Facebook se u “refuzohen kurorat e partisë terroriste në Postribë”!

Kryebashkiaku socialist i Shkodrës Benet Beci nuk mbajti asnjë fjalim të rastit dhe as nuk iu përgjigj gazetarëve pas incidentit.

Kyengritja në Postribë u shtyp nga forcat komuniste të cilat pushkatuan 28 veta pa gjyq që ditën e parë dhe më pas janë dënuar me vdekje dhe me burgime të rënda me qindra fshatarë të zonës, por edhe intelektualë dhe një numër i madh klerikësh.

