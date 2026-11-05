Gjiganti australian i dizajnit digjital Canva ka vendosur të reduktojë ndjeshëm fuqinë punëtore, duke njoftuar shkurtimin e 1.271 vendeve të punës, ose rreth 22% të stafit. Ky vendim vjen në një moment kur kompania po përballet me ritme më të ngadalta rritjeje, kosto gjithnjë e më të larta për zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe rivalitet të fortë nga platforma si ChatGPT dhe Gemini.
E njohur në mbarë botën për krijimin e grafikave, prezantimeve dhe materialeve të ndryshme vizuale, Canva po përgatitet të kalojë përmes një riorganizimi të thellë, i cili do të prekë më shumë se një të pestën e punonjësve të saj.
Vendimin e ka bërë publik bashkëthemeluesja dhe CEO e kompanisë, Melanie Perkins, përmes një komunikimi drejtuar stafit. Ajo ka pranuar se biznesi po përjeton një nga momentet më të vështira që prej krijimit të tij dhe se ndryshimet në treg kërkojnë një qasje të re.
“Gjatë trembëdhjetë viteve të fundit, e kemi shndërruar një ëndërr të paraqitur në një prezantim biznesi në një platformë që përdoret nga qindra miliona njerëz”, shkroi Perkins, duke vlerësuar kontributin e punonjësve në këtë rrugëtim.
Megjithatë, sipas saj, arritjet e deritanishme nuk janë garanci për të ardhmen, veçanërisht në një industri që po ndryshon me shpejtësi.
“Suksesi në kapitullin tonë të parë nuk garanton sukses në kapitullin tjetër. Ky ka qenë viti ynë më i vështirë deri më tani dhe, siç kemi bërë të ditur më herët, rritja jonë është ngadalësuar për herë të parë në një dekadë”, deklaroi ajo.
Ndryshime në organizimin e kompanisë
Përtej largimeve nga puna, Canva ka planifikuar edhe një riorganizim të mënyrës se si funksionojnë ekipet e saj. Departamentet që merren me produktet, zhvillimin e biznesit dhe platformat teknologjike do të bashkohen, me synimin për të lehtësuar bashkëpunimin dhe për të marrë vendime më shpejt.
Punonjësit që do të vijojnë të jenë pjesë e saj mund të përballen me detyra dhe përgjegjësi më të gjera. Ndryshime do të ketë edhe në mënyrën e zhvillimit të punës. Canva synon të forcojë modelin hibrid, duke kërkuar praninë fizike të punonjësve në zyrë për disa ditë të javës.
Këto masa synojnë të krijojnë një organizim më të përqendruar dhe të ulin pengesat e brendshme, ndërsa kompania përpiqet të mbajë nën kontroll shpenzimet.
Inteligjenca artificiale, një investim që po kushton shtrenjtë
Një nga sfidat kryesore për Canvën lidhet me investimet në inteligjencën artificiale. Kompania po punon për zhvillimin e modeleve të veta, në përpjekje për të ulur varësinë nga teknologjitë e jashtme dhe për të përmirësuar shërbimet që u ofron përdoruesve.
Por ndërtimi dhe mirëmbajtja e këtyre sistemeve kërkojnë burime të mëdha financiare, veçanërisht për infrastrukturën dhe fuqinë kompjuterike të nevojshme.
Kjo tregon se kompania duhet të përballojë një ekuilibër gjithnjë e më të vështirë mes investimeve në teknologji dhe ruajtjes së qëndrueshmërisë ekonomike.
Vlerësimi i Canvës zbret në rreth 35 miliardë dollarë
Vështirësitë nuk kanë kaluar pa u reflektuar edhe në vlerën e kompanisë. Sipas raportimeve, disa investitorë të hershëm kanë rishikuar vlerësimin e Canvës, duke e çuar atë në rreth 35 miliardë dollarë gjatë këtij viti.
Ky zhvillim tregon se pritshmëritë ndaj kompanive teknologjike po ndryshojnë, sidomos në kushtet kur ato po shpenzojnë shuma të konsiderueshme për të qenë konkurruese në garën e inteligjencës artificiale.
Tashmë, sfida për këto biznese nuk është vetëm zgjerimi i numrit të përdoruesve, por edhe sigurimi që investimet e reja të sjellin përfitime të mjaftueshme për të justifikuar kostot.
ChatGPT dhe Gemini, rivalë të rinj për dizajnin digjital
Një tjetër faktor që po ndryshon pozicionin e Canvës në treg është konkurrenca nga platformat e inteligjencës artificiale. ChatGPT dhe Gemini po ofrojnë gjithnjë e më shumë mundësi për krijimin e imazheve dhe materialeve grafike, duke u lejuar përdoruesve të realizojnë postera, ilustrime dhe prezantime vetëm përmes kërkesave me tekst.
Kështu, mënyra tradicionale e krijimit të përmbajtjeve vizuale po pëson ndryshime të rëndësishme. Nëse më parë përdoruesit mbështeteshin kryesisht te programet e dizajnit dhe modelet e gatshme, tashmë një pjesë e këtyre proceseve mund të kryhet automatikisht përmes mjeteve të AI-së.
Canva vijon të ketë avantazhin e mjeteve të specializuara për redaktimin dhe organizimin e projekteve, por zhvillimet e reja e detyrojnë të përshtatet për të mos humbur terren përballë konkurrentëve.
Një kapitull i ri, mes sfidave dhe pasigurisë
Në vetëm 13 vite, Canva është shndërruar nga një ide biznesi në një platformë globale me qindra miliona përdorues. Popullaritetin e saj e ka ndërtuar kryesisht mbi mundësinë që çdokush të krijojë materiale me pamje profesionale, pa pasur nevojë për njohuri të avancuara në dizajn grafik.
Por zhvillimet e fundit tregojnë se as kompanitë me një bazë kaq të gjerë përdoruesish nuk janë të paprekshme nga ndryshimet e shpejta të tregut.
Konkurrenca, investimet e kushtueshme teknologjike dhe ngadalësimi i rritjes po e detyrojnë kompaninë australiane të rishikojë strategjinë e saj. Shkurtimi i 1.271 vendeve të punës shënon një nga vendimet më të rëndësishme në historinë e saj, ndërsa inteligjenca artificiale po kthehet njëkohësisht në mundësi për zhvillim dhe në një sfidë të kushtueshme financiare.
/tvklan.al