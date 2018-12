Rey Manaj iu kthye golit me Albaseten që arriti një fitore me vlerë në fushën e Numansias. Sulmuesi i Kombëtares realizoi golin e parë të sfidës me 11-metërsh.

Takimi përfundoi me suksesin 2 – 1 të Albasetes që synon rikthimin në La Liga ku mungon prej 14 sezonesh. Rey Manaj në këtë kampionat të ‘Segunda Dizivizion’ ka shënuar 4 gola.

Tv Klan