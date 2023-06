Rezidenca “Fole” mirëpret rreth 600 studentë

16:26 26/06/2023

Marrin pjesë në Kampionatin Europian Universitar të Futbollit, Tirana 2023

Për herë të parë, Shqipëria mirëpret Kampionatin Evropian Universitar të Futbollit. Rreth 600 studentë sportistë, pjesë e 28 ekipeve nga e gjithë Europa marrin pjesë në këtë aktivitet.

Për akomodimin e tyre, Federata Shqiptare e Sportit Universitar u mbështet tek rezidenca “Fole”, pasi ishte struktura me kapacitetin dhe komoditetin e nevojshëm për të mirëpritur një numër kaq të lartë sportistësh.

Esmeralda Duka, Drejtoresha e Përgjithshme e “Fole”:Jemi krenar që rezidenca “Fole” është përzgjedhur për akomodimin dhe paketën “full board” për të gjithë pjesëmarrësit e kampionatit, si e vetmja rezidencë që plotëson standardet evropiane në vendin tonë.

Rezidenca “Fole”, një investim i grupit “Bolv” ofron të gjitha lehtësirat me standarde europiane, me restorantin, marketin, klinikën e fizioterapisë etj.

Behar Cukaj, President i Grupit Bolv: Gjithë kjo mbështetje që po ofrojmë këtu është vizioni i fëmijëve të mi për të krijuar një akomodim kaq gjigant.

Mbajtja e këtij kampionati në Shqipëri shihet si një hap i rëndësishëm për sportin e futbollit dhe në veçanti, atij universitar.

Adam Roczek, Presidenti i Shoqata Europiane e Sportit Universitar: Ndoshta shumë prej studentëve vijnë për herë të parë, por jam shumë i sigurtë që do bien në dashuri me Shqipërinë dhe do kalojnë shumë mirë këtu.

Në ceremoninë çelëse të kampionatit mori pjesë edhe ministria e Arsimit dhe Sportit Evis Kushi, nënkryetarja e Bashkisë Tiranë, Keti Luarasi, ndërsa nuk mungoi edhe Presidenti i FSHF, Armand Duka.

Besnik Veliu, President, Federata Shqiptare e Sportit Universitar: Kjo gjë do t’i hapë rrugën të tjerë aktiviteteve me përmasa evropiane dhe botërore në Shqipëri.

Arianita Petushi, Drejtoresha e Agjensisë Organizatore, “Ahead Creative”: Tek “Fole Rezidencë” ne patëm mundësinë për të ofruar gjithçka na duhej. Qoftë nga kapaciteti për të akomoduar pjesëmarrësit e këtij kampionati, qoftë për kapacitetin e këtij koncerti.

Studente nga Kroacia: “Rezidenca Fole” është e mrekullueshme me një akomodim perfekt, jemi shumë të lumtur të jemi këtu.

Tv Klan