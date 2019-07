Rezultate pozitive për Shkëndijën dhe Feronikelin

Shkëndija dhe Feronikeli arritën rezultate pozitive në ndeshjet jashtë fushe të turit të parë në Ligën e Kampionëve. Skuadra tetovare që ishte zotëruese gjatë të gjithë sfidës fitoi me rezultatin 1 – 0 me Nome Kalju të Estonisë. Golin që vendosi përballjen e luajtur të martën në Talin e shënoi Ibraimi me penallti në minutën e 81’.

Një sukses shpresëdhënës për Shkëndijen që sezonet e fundit ka qenë shumë pranë fazës së grupeve në turnetë kontinentalë. Feronikeli mori një barazim të vyer 2 – 2 ndaj TNS të Uellsit. Golat e Zekës dhe Fazkiut në minutat e fundit i japin shpresë kampiones së Kosovës për të kaluar në turin e dytë.

Feronikeli e ka nisur garën që në turin paraeliminator. Ndeshjet e kthimit do të luhen të martën e ardhshme.

Tv Klan