Rezultatet e 14 Majit/ Zekthi: Jam i shokuar, më vjen shumë keq që është humbur Shkodra

22:43 16/05/2023

Analisti Fitim Zekthi thotë se është i shokuar nga rezultati i zgjedhjeve të 14 Majit teksa pranon se në disa raste ka mbështetur kandidatët e koalicionit “Bashkë Fitojmë”.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Zekthi shprehet se sipas tij, PS-ja nuk është rritur por është dobësuar duke pasur parasysh rezultatin e dalë nga zgjedhjet e fundit vendore.

Fitim Zekthi: Forcat e opozitës së drejtuar nga Meta dhe Berisha nuk do të jenë kurrë forca që do t’i drejtojnë qytetarët të votojnë. Këta nuk mund të vijnë në një moment të caktuar dhe të thonë se do të vijmë e të rregullojmë gjërat në Shqipëri. Emocionalisht jam i shokuar se më vjen shumë keq që është humbur Shkodra, Durrësi, Elbasani, Belshi. Kam qenë i përfshirë në fushatë me kandidatët e “BF” në disa raste që ata t’i marrin disa bashki. Unë nuk jam nga ata që shkoj me mullixhiun. Sako ka marrë 8 mijë vota më pak. Veliaj nuk ka marrë asnjë votë më shumë.

Kandidatët e PS-së këtë herë kanë marrë më pak se kanë marrë kandidatët e PS-së para 8 viteve. PD në 2015 garonte vetëm përballë tyre dhe merrte më shumë se nga ç’merrte sot PD-ja me LSI-në. PS plus LSI ka qenë më e dobët përballë PD-së. Kjo është një dramë. PS nuk është rritur, por është dobësuar. Askush nuk beson se Veliaj është kandidat i mirë. Veliaj ka marrë aq sa ka marrë dikur, por Veliaj ka marë më pak në përqindje sepse popullata në Tiranë rritet. PS bie. PS ishte vetëm në Shkodër dhe në Dibër./tvklan.al