Rezultatet në Dibër, Balluku: Opozita kërkoi që numërimi të shtyhej, pretendim humbësish

04:00 15/05/2023

Zv/kryeministrja Belinda Balluku, njëkohësisht drejtuese politike e PS-së për Dibrën, ka treguar se kur pritet që të dalin rezultatet në këtë qark. Ajo u shpreh se rezultati për Matin, Klosin dhe Bulqizën pritet që të dalin më shpejt. Ndërsa në Dibër u shpreh se ka pasur një vonesë pasi opozita ka kërkuar që të shtyhet votimi prej lodhjes, një pretendim që e konsideroi “nga ato pretendimet e humbësave që kur e dinë që kanë humbur nuk duan të numërojnë”.

“Besoj që Mati do të mbarojë i pari pasi ka nisur i pari. Procesi është i qetë, po numërohet, besoj që do të mbarojë shpejt. Klosi duke qenë me 27 kuti, tani duhet të jemi tek kutia e 12, besoj në mëngjes deri në orën 08:00-09:00 do kemi një rezultat përfundimtar, pasi aty situata është e qetë. Në Bulqizë ku kandidatja ndodhet me një avantazh me 835 votash diku në kutinë e 10, janë pak më shumë kuti, janë 49 kuti. Por ka një situatë të qetë dhe ecet shpejt. Këtu në Dibër është nisur më vonë pasi pati një pretendim nga opozita që ishte më mirë që numërimi të shtyhej për nesër pasi ndiheshin të lodhur. Një pretendim ky që nuk u mor parasysh nga KZAZ pasi është nga ato pretendimet e humbësave që kur e dinë që kanë humbur nuk duan të numërojnë. Numërimi është një detyrim ligjor i procesit ligjor, kështu që pas një negociate të lodhshme filloi edhe këtu numërimi. Pra këtu numërimi është pak me vonesë. Kemi 99 kuti. Pra do zgjasë pak më gjatë ditës së nesërme”, u shpreh Balluku.

Zv/kryeministrja foli edhe për rezultatin paraprak në qarkun e Lezhës ku në këto bashki kryeson koalicioni “Bashkë Fitojmë”. Sipas saj duhet lënë pak kohë që të shikohet trendi i votuesve në këto zona.

“Nuk mund të flitet me kaq pak kuti. Varet cilat kuti mund të jenë hapur. Mund të jenë zona dhe bastione të djathta. Duhet lënë edhe pak kohë për të parë trendin e Lezhës, e Kurbinit dhe të Mirditës”, tha Balluku./tvklan.al