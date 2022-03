Rezultati i zgjedhjeve, Salianji: Përgjegjësia kryesore është tek Basha, të bëjë hap pas

13:17 08/03/2022

Zërat kundër Lulzim Bashës në Partinë Demokratike po shtohen. Këtë të martë, Ervin Salianji është shprehur përmes një postimi në rrjetet sociale se rezultati i zgjedhjeve më 6 Mars është katastrofik për PD dhe përgjegjës kryesor për këtë situatë është kryetari i partisë. Për Salianjin është momenti që Basha të bëjë hap pas dhe të krijojë mundësinë që PD të zhvillojë zgjedhje.

“Sot nuk mund të mbyll sytë dhe as të fshihem, duhet ta lexojmë realitetin duke marrë çdo përgjegjësi, por përgjegjësia kryesore bie tek kryetari i partisë! Lulzim Basha e ka humbur mbështetjen, fatkeqësisht si kryetar partie është barrë e rëndë për opozitën! LB duhet të bëjë hap pas dhe të krijojë mundësinë që PD të zhvillojë zgjedhje”, tha Salianji.

Edhe gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të hënën në selinë e PD, ka pasur deputetë që kanë kundërshtuar Bashën për rezultatin e zgjedhjeve. Madje Agron Gjekmarkaj dha dorëheqjen nga funksionet e tij si nënkryetar i partisë dhe bëri thirrje për zgjedhje brenda partisë.

Postimi i plotë nga Ervin Salianji

Rezultati i zgjedhjeve të 6 Marsit ishte katastrofik për Partinë Demokratike.

Kandidatët e PDSH në 6 bashki ishin demokratë dinjitozë, ata bashkë me demokratët bënë çdo përpjekje, por fryma popullore ishte mesazh i qartë për çdo demokrat. Opozita u dëmtua dhe mori më pak se gjysmën e votave që grumbulloi më 25 Prill, bojkoti i votuesve tregoi krizën e besimit tek opozita. Të gjithë kanë përgjegjësi për këtë situatatë, përgjegjësia kryesore është tek kryetari i partisë.

Personalisht kam bërë beteja të ashpra duke rriskuar gjithçka, kam luftuar fort për të ndihmuar që Partia Demokratike të vijë në pushtet.



Kam bërë beteja që Lulzim Basha të jetë kryetar i Partisë Demokratike sepse kam menduar që ishte rruga e duhur që PDSH të vijë në pushtet!



Sot nuk mund të mbyll sytë dhe as të fshihem, duhet ta lexojmë realitetin duke marrë çdo përgjegjësi, por përgjegjësia kryesore bie tek kryetari i partisë!



Lulzim Basha e ka humbur mbështetjen, fatkeqësisht si kryetar partie është barrë e rëndë për opozitën!

LB duhet të bëjë hap pas dhe të krijojë mundësinë që PD të zhvillojë zgjedhje!



Demokratët janë fitues, nuk pranojnë të quajnë fitore vendin e tretë! Partia Demokratike do të ribëhet, forca dhe energjia e demokratëve është e pashtershme!