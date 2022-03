“Rezultati në zgjedhje, befasues”, Gjekmarkaj tregon përse dha dorëheqjen

23:17 16/03/2022

Agron Gjekmarkaj, nënkryetari i dorëhequr i Partisë Demokratike, i ftuar mbrëmjen e kësaj të mërkure në Opinion tha se priste që nga zgjedhjet e pjesshme lokale të 6 Marsit, PD të dilte forcë e dytë. Faktin që u rendit e treta e quan befasues dhe thotë se dorëheqjen që e dha vetëm 2 muaj pasi u vendos në këtë pozicion, erdhi si përgjegjësi etike dhe morale.

“Përgjegjësia është etike dhe morale sesa përgjegjësi reale politike. PD, ne dolëm të tretët dhe ishte befasues si rezultat. Nuk e prisja. Prisja vendin e dytë dhe mendoja si do artikuloja për të justifikuar vendin e dytë, çka më dukej edhe normale. E bëra këtë akt duke lexuar vullnetin e shumicës dhe duke pasur parasysh se ligjërimi im i këtyre muajve, për të cilin unë nuk kam pendesë dhe i rri ligjërimit që kam patur, nuk u lexua ashtu siç unë dëshiroja nga elektorati. Në demokraci vendosin numrat, vendos shumica. Tani unë jam pakicë në mendim, ndaj bëra aktin e dorëheqjes dhe si akt përgjegjësie. Ftova dhe të tjerë të reflektojnë, ta bëjnë këtë. Të parin kryetarin e PD, zotin Basha dhe kushdo tjetër që e ndjen këtë përgjegjësi. Por kjo nuk do të thotë që unë nuk do të mbroj idetë e mia, ashtu siç i kam patur”./tvklan.al