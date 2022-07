Riaktivizohet zjarri në pyllin në dalje të Lezhës, rrezikojnë banesat dhe bizneset

10:33 19/07/2022

Zjarri që ra mbrëmjen e djeshme në lagjen “Nënë Tereza” në afërsi të qytetit të Lezhës është riaktivizuar. Flakët e zjarrit kanë rënë në pyllin në dalje të qytetit duke rrezikuar kështu banesat dhe bizneset. Era ka favorizuar në rindezjen e zjarrit, ku po digjet një pjesë e kurorës me pisha

Zjarrëfikësit dhe strukturat lokale po punojnë për shuarjen e flakëve të zjarrit.

Ndërkohë vijon të jetë aktive prej 2 ditësh vatra e zjarrit në Orosh të Mirditës. Rreth 50 forca të armatosura dhe 1 zjarrfikëse po punojnë për shuarjen e zjarrit. Për eliminimin e zjarrit po punojnë dhe forca policore, bashkiake, vullnetare si dhe shërbimi pyjor.

Raportohet se vatra e zjarrit është me intensitet te ulët në djegie sipërfaqësore në pyll të dendur me lis dhe dushqe. Po ndërhyhet me mjete rrethanore të ndara ne dy grupe pune./tvklan.al