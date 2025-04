Vetëm 9.5% e plastikës së prodhuar në nivel global vjen nga ajo e ricikluar. Gjatë një viti në Tokë prodhohen 400 mln ton, ku 27% shkon për riciklim, një pjesë digjet dhe ajo e mbetur në mjedis.

Statistikat i përkasin analizës së fundit në vitin 2022, ndërkohë që kjo shifër pritet që në vitin 2050 të arrijë 800 mln ton prodhim vjetor.

Vendi me konsumin më të lartë të plastikës është Kina me 80 mln ton, SHBA 216 kg për person në vit, dhe ku vetëm 5% e saj riciklohet në territorin amerikan, ndërsa në vendet në BE janë ato që kanë riciklimin më të lartë me 15%.

Analiza është kryer nga Universiteti Tsinghua në Kinë dhe e gjithë puna është publikuar në revistën shkencore Communication Earth and Environment.

Klan News