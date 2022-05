Rihanna dhe A$AP Rocky “martohen” në videoklipin e ri

23:37 06/05/2022

Reperi sapo ka publikuar këngën e tij të re të titulluar “D.M.B”

A$AP Rocky ka publikuar këngën e tij më të re të titulluar , “D.M.B.” pjesë e së cilës është edhe partnerja e tij Rihanna.

Në videoklip, reperi, 33-vjeçar, i propozon këngëtares duke i bërë pyetjen e famshme: A martohesh me mua? Pyetja drejtohet me anë të një shkrimi me ar dhe diamant që shihet në dhëmbët e tyre.

34-vjecarja i përgjigjet me “Po”. Në fund të videos, një grup njerëzish mund të shihen duke hedhur petale lulesh drejt çiftit, gjë që të kujton të sapomartuarit të cilët largohen pas dasmës.

Është e paqartë nëse videoklipi është thjesht artistik apo imiton jetën. Rihanna dhe Rocky nuk kanë bërë të ditur se janë martuar në jetën reale. Megjithatë, video duket se është xhiruar gati një vit më parë.

Këngëtarja e cila aktualisht është shtatzënë me fëmijën e parë nuk shfaqet në asnjë nga skenat me barkun e rrumbullakët. Kjo nuk është hera e parë që Rihanna shfaqet në një video të Rocky’s. pasi para romancës së çiftit, këngëtarja u shfaq në videon e tij “Fashion Killa”, një këngë e vitit 2013.

