Rihanna festoi 35-vjetorin e lindjes

11:21 22/02/2023

Këngëtarja shkëlqen në darkën e organizuar për të

Rihanna më 20 Shkurt ka mbushur 35 vjeç. Ndonëse përgatitja për performancën magjepsëse në “Super Boël Halftime Show” e la në hije organizimin e ditëlindjes së saj, së fundmi këngëtarja është fotografuar teksa mbërrinte në një darkë intime me ASAP Rocky-n.

Themeluesja e ‘Fenty’ dukej mahnitëse me një fustan të shkurtër në ngjyrë të bardhë. Ajo e kombinoi ‘look’-un me një palë taka argjendi së bashku me një pallto të zezë me shkëlqim që e mbante mbi supe.

I dashuri i saj reperi, ASAP Rocky, dukej gjithashtu me stil si gjithmonë me një bluzë sportive të kaltër kombinuar me pantallona të gjera bezhë dhe çizme kamoshi kafe të çelur.

Këngëtarja e “We Found Love” u mirëprit teksa hyri në restorant, i cili ishte zbukuruar me tullumbace shumëngjyrësh.

Kjo dalje e saj erdhi pak më shumë se një javë pasi bëri njoftimin për fëmijën e saj të dytë në skenën më të madhe në botë gjatë performancës në “Super Bowl” si një rikthim madhështor pas një periudhe të gjatë larg skenës.

