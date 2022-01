Rihanna prezantoi koleksionin e ri

23:00 22/01/2022

Këngëtarja surprizon në rrjetet sociale

Rihanna vijon të surprizojë fansat e saj, por këtë herë nuk bëhet fjalë për një projekt të ri muzikor.

Artistja nga Barbadosi ka prezantuar koleksionin e saj të ri të të brendshmeve ku është shfaqur më sensuale se kurrë në videot dhe fotot e publikuara në rrjetin social instagram.

Këngëtarja 33-vjeçare e hitit “Rude Boy” është shfaqur ekstravagande në këyo video ku nuk ka nguruar të provokojë dhe të tërheqë vëmendjen e ndjekësve të saj.

Koleksioni i “ Savage for Fentis Love On the Age ” përfshin një mori të brendshmesh duke qenë se edhe po afron dita e Shën Valentinit.

