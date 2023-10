Rihanna rikthehet me turne muzikor

23:43 22/10/2023

Firmos kontratën 38 milionë USD. Pritet të nxjerrë 2 albume të reja

Pas 7 vitesh shkëputje, ylli muzikës botërore, Rihanna planifikon të rikthehet me një turne të ri muzikor. Këngëtarja e njohur do ta ndërrmarrë këtë turne, pas arritjes së marrëveshjes me kompaninë e argëtimit Live Nation dhe do të zgjasë 1 vit. Koncertet do të nisin nga viti i ardhshëm.

Mediat britanike shkruajnë se nga ky rikthim, Rihanna pritet të përfitojë 38 milionë Dollarë. Krahas turneut të saj, këngëtarja 35-vjeçare pas një pushimi të gjatë kohor mosangazhimi profesional, mësohet se ka në në projekt të sjellë edhe dy albume të reja.

Rikthimi në muzikë vjen teksa këngëtarja e njohur mirëpriti djalin e saj të dytë me partnerin Asap Rocky. 35-vjeçarja zbuloi se ishte në pritje të ëmbël gjatë performancës së saj në Super Boul në Shkurt.

