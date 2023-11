Rihapet konkursi për gradat në Policinë e Shtetit

14:41 26/11/2023

572 vende të lira për pozicionet drejtues dhe kryekomisar

Policia e Shtetit ka hapur konkursin për gradat drejtuese. Me firmën e kryepolicit Muhamet Rrumbullaku, shpallen 572 funksione të lira, për gradat nga komisar deri tek drejtues i parë.

Për gradën komisar, janë hapur 320 funksione të lira, për kryekomisar 200, për drejtues 40 ndërsa për gradën drejtues i parë 12 funksione.

Sipas shkresës së siguruar nga Klan Neës, aplikimet janë hapur më 17 nëntor dhe do të zgjasin deri në 17 dhjetor. Pas kësaj date do të jetë komisioni vlerësues që do bëjë përzgjedhjen e kandidatëve të cilët plotësojnë kriteret.

Më pas kandidatët do t’i nënshtrohen vlerësimit me shkrim dhe gojë ndërsa në vendimin final përllogaritet dhe performanca në detyrë e aspekti administrativ.

Konkursi për gradën drejtues dhe drejtues i parë rihapet pas thuajse dy vitesh nga gara e fundit, ku aplikuan më shumë se 130 oficerë policie, dhe fituan 60 prej tyre.

Ndërsa gradat e tjera, komisar dhe kryekomisar hapen pas thuajse 5 vitesh, pasi ishin bllokuar me urdhër të drejtorëve të Policisë së Shtetit. Pasi u hapën 2 vite më parë nga Gledis Nano, u bllokuan nga Muhamet Rrumbullaku sapo mori detyrim me argumentin e ristrukturimit të kupolës blu.

Konkursi në radhët e uniformave blu vjen në një kohë që në Policinë e Shtetit ka nisur procesi i vetëpastrimit. Gjithashtu në radhët e Policisë së Shtetit gjatë muajve të fundit ka patur disa punonjës policie të arrestuar pasi janë konstatuar duke kryer veprimtari të paligjshme, apo të përfshirë në krimin e organizuar. Më konkretisht janë arrestuar 6 punonjës aktual dhe dy ish-efektivë të Policisë së Shtetit. Përfshirja e tyre u zbulua nga përgjimet e aplikacionit SKY ECC nga autoritetet franceze.

Vendet e lira për gradat policore:

Komisar – 320 funksione

Kryekomisar – 200 funksione

Drejtues – 40 funksione

Drejtues i parë – 12 funksione

