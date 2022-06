Riintegrimi i të rikthyerve nga zonat e konfliktit

20:32 14/06/2022

Veliaj: Të angazhuar në dhënien e asistencës direkte

Bashkia e Tiranës është e angazhuar në dhënien e asistencës direkte për gratë dhe fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit që kthehen në Shqipëri.

Kryebashkiaku Erion Veliaj në takimin e zhvilluar me Qendrën e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Global Community Engagement and Resilience Fund dhe Linjën e Këshillimit për Gra dhe Vajza Tiranës, u shpreh se bashkia do të sigurojë mbështetje financiare jo vetëm për viktimat, por edhe për edukimin e fëmijëve që vijnë nga zonat në konflikt, duke ofruar kurse të posaçme.

“Çfarë kombi jemi ne, në qoftë se mendojmë vetëm për zgjedhjet e ardhshme dhe jo për gjeneratën e ardhshme?! Ndaj, i kam bërë me shumë zell betejat për kënde lodrash, për çerdhe e kopshte, sepse sot kemi një infrastrukturë që u shërben edhe këtyre grupeve të margjinalizuara. Kur vjen puna tek strehimi, është shumë kollaj të thuash që i shpëtuam, por pastaj me çfarë ushqehen, ku flenë, ku shkojnë në shkollë, ku arsimohen”

Dhënia e ndihmës psikologjike për të rikthyerit nga zona e luftës është një tjetër prioritet si dhe fuqizimi ekonomik i tyre.

“Më vjen mirë që Bashkia është përfshirë në dhënien e ndihmës psikologjike e psikiatrike për të rikthyerit. Ndoshta programi ynë për fuqizimin ekonomik, për të krijuar një biznes të vogël, për të hapur një dyqan, për të pasur disa aftësi bazë, për të fituar jetën me dinjitet dhe jo me lëmoshë, është gjithashtu pjesë e angazhimit tonë dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që po e bëjmë këtë”.

Iris Luarasi, Drejtuese e Linjës së Këshillimit për Gratë dhe Vajzat falënderoi Bashkinë e Tiranës si partnere dhe mbështetëse e vazhdueshme e kauzave të tilla.

