Rikonstruksioni i konvikteve në Cërrik, Balluku-Denaj: Shkolla e Mesme Bujqësore do kthehet në qendër rajonale

22:05 02/11/2023

Së shpejti do të nisë rikonstruksioni i konvikteve të Shkollës së Mesme Bujqësore në Cërrik, duke e kthyer këtë shkollë në një qendër rajonale. Zëvendëskryeministrja Belinda Balluku së bashku me Ministren e Bujqësisë, Anila Denaj, u shprehën se do të ketë një fokus të përqendruar tek Arsimi Profesional.

“Ministria e Ekonomisë dhe Financave do të ketë një fokus të përqendruar te arsimi profesional dhe sigurisht të gjitha shkollat profesionale janë të rëndësishme, ato që prodhojnë hidraulikët, elektricistët, sepse gjejmë gjithmonë e më pak në treg. Por nga ana tjetër, bujqësia qëndron në krye të listës. Ju do të keni mbështetjen tonë maksimale për sa i përket laboratorëve”.

Balluku dhe Denaj nënvizuan se tregu i punës ka nevojë për zanate apo profile të caktuara që lidhen edhe me bujqësinë, ndaj pas përfundimit të shkollës profesionale, nxënësit kanë mundësi punësimi të menjëhershme.

