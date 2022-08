Rikonstruktohet kopshti dhe çerdhja “Kei”

17:10 11/08/2022

Veliaj: Do të pasohet me 7 kopshte dhe çerdhe të tjera

Me një hapësirë 1200 metra katrorë, “Kei” është kopshti dhe çerdhja më e re e Tiranës në Njësinë 7 që do presë këtë Shtator 220 fëmijë. Përgatitjet e fundit i pa nga afër kryebashkiaku Veliaj.

“Investimi në kopshte e çerdhe ka qenë një revolucion i jashtëzakonshëm në Tiranë. Në këtë kopsht kemi ashensorët për fëmijët me aftësi të veçanta, kemi psikologë, sallën e infermieres, kemi edhe një hapësirë private të takimit me prindër, ku ata mund të informohen privatisht mbi progresin e fëmijës.”

Ky kopsht e çon në 86 numrin e godinave të reja të ndërtuara në Tiranë.

“Më vjen mirë që ky kopsht do të pasohet me 7 kopshte dhe çerdhe të tjera në shtator, për të shkuar në 40 çerdhe dhe 46 kopshte; në total 86 institucione arsimore, të cilat jenë paja e Tiranës. Në fund të ditës, askush nuk do të na vlerësojë nga debatet politike dhe fryma toksike e ndasisë. Secili prej nesh, kur të mbarojë zhurma, do të gjykohet nga veprat që la pas dhe nga çfarë pune konkrete bëri në terren.”

Veliaj nënvizoi edhe kultivimin e një diete mesdhetare në kopshte e çerdhe për t’u fokusuar në një jetë të shëndetshme.

