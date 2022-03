Rikthehen çmimet Oscar

22:40 27/03/2022

Sot edicioni i 94-t, favorit “The Power of the Dog”

Në teatrin Dolbi të Hollivudit, po bëhen përgatitjet e fundit për natën e shumëpritur të kësaj të diele, atë të ndarjes së çmimeve Oscar për prodhimet më të mira kinematografike. Edicioni i 94 zhvillohet pa kufizimet e rrepta të pandemisë, për të parën herë pas dy vitesh.

“The Power of the Dog” është filmi që kryeson me nominimet, në 12 kategori, më shumë se çdo produksion tjetër, përfshirë atë për regjisorin dhe pamjen më të mirë dhe një numër trofesh për aktorët. Drama psikologjike Uestern vjen me skenar dhe regji të producentes së famshme Xhejn Çempion, 67 vjeç.

Për të parën herë në histori, ky event do të drejtohet nga 3 femra, aktoret Rexhina Holl, Emi Shjumer dhe Unda Sajks.

8 nga çmimet nuk do të jepen live, ndër të cilat për dokumentarin me metrazh të shkurtër, Make Up dhe përpunimin e filmit. Por çmimeve u shtohet këtë vit edhe filmi më i preferuar i publikut ku përmes hashtageve në rrjetet sociale, fansat mund të zgjedhin produksionet e preferuara.

