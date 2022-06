Rikthehen “The Rolling Stones”

22:36 26/06/2022

Grupi legjendar dhuron spektakël në Londër

The Rolling Stones u rikthyen në qytetin e tyre të lindjes duke mbajtur koncertin e tyre të parë në Londër pas 4 vjetësh.

78-vjeçari Mick Jagger dha një tjetër performancë të jashtëzakonshme në Hyde Park përpara mijëra adhuruesve të grupit.

Grupi u rikthye në skenë në turin e tij pas një ndërprerje për gati 2-javore pasi Jagger rezultoi pozitiv për COVID-19.

Virusi i detyroi Rolling Stones të anulonin një koncert në Zvicër dhe të riplanifikonin ndalesën e tyre në Amsterdam dhe më pas në skenën në Milanos në 22 Qershor.

Pas Londrës, tetë takime të tjera evropiane i presin Rockers përpara se të përfundojnë turneun e tyre në Berlin më 3 Gusht.

Koncertet në Hyde Park u hapën me një performancë nga Elton John dhe do të vazhdojë për tre fundjava rradhazi, me Adele, Eagles, Duran Duran dhe Pearl Jam.

Tv Klan