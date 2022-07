Rikthehet gjendja e jashtëzakonshme në Sri Lanka

13:27 18/07/2022

Vendimi vjen për të paralandaluar trazirat për zgjedhjen e presidentit të ri para votimit në parlament gjatë kësaj jave

Presidenti i përkohëshëm i Sri Lankës Ranil Wickremesinghe, ka rishpallur edhe njëherë gjendjen e jashtëzakonshme.

Vendimi i tij vjen për të parandaluar trazira para votimit të parlamentit gjatë kësaj jave për zgjedhjen e presidentit të ri. Udhëheqësit e Sri Lankës kanë vendosur disa herë gjendjen e jashtëzakonshme që prej muajit Prill kur nisën protestat kundër qeverisë për shkak të krizës ekonomike dhe mungesës së furnizimeve thelbësore.

“Është e përshtatshme që të bëhet në interes të sigurisë publike, mbrojtjes së rendit publik dhe mirëmbajtjes së furnizimeve dhe shërbimeve thelbësore për jetën e komunitetit”, thuhet në njoftim.

Rregulloret e mëparshme të gjendjes së jashtëzakonshme janë përdorur për të vendosur ushtrinë në rrugë për të arrestuar njerëzit, për të kontrolluar pronat private dhe për të shtypur protestat.

Kriza ekonomike në Sri Lankë mund të jetë një sinjal paralajmërues edhe për vendet e tjera aziatike sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar. Vendet me nivele të larta borxhi dhe hapësirë ​​të kufizuar politikash do të përballen me krizë.

Kriza ekonomike ka detyruar njerëzit që të dynden drej dyqaneve ushqimore. Për shkak të varësisë së saj të lartë nga importet, Sri Lanka po vuan nga mungesa e karburantit, ilaçeve, ushqimit, gazit dhe ushqimeve të tjera thelbësore që nga fillimi i konfliktit Rusi-Ukrainë, me çmimet e ushqimeve në rritje dhe inflacionin që arriti rekord.

Inflacioni është rritur rreth 50%, me çmimet e ushqimeve 80% më të larta se një vit më parë. Rupia e Sri Lankës ka rënë në vlerë kundrejt Dollarit amerikan dhe monedhave të tjera kryesore botërore këtë vit. Shumë fajësojnë ish-presidentin Gotabaya Rajapaksa për keqpërdorimin e ekonomisë me politika katastrofike, ndikimi i të cilave u përkeqësua vetëm nga pandemia.

Klan News